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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:29176

На Сумщине будут судить организатора разбойного нападения на администратора сети магазинов

Сумской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 58-летнего жителя г. Конотоп, который организовал разбойное нападение на администратора сети магазинов (ч. 2 ст. 187 УК Украины).

5 апреля состоялось подготовительное заседание, дело назначено к рассмотрению по существу, обвиняемый остается под стражей.

Напоминаем, что житель г. Конотоп, зная, что администратор периодически держит при себе большую сумму средств, организовал на нее нападение. Учитывая физические возможности, реализовать задуманное самостоятельно мужчина не мог, потому подыскал исполнителя преступления из другого города.

Заказчик рассказал исполнителю, что он должен напасть на женщину в подъезде ее дома, брызнуть в лицо из газового баллончика, затем ударить по голове металлической трубой и забрать деньги. За выполненную работу обещал отдать половину похищенных средств. По его подсчетам, у администраторши должно быть не менее 500 тыс. грн.

Получив предложение, исполнитель обратился в полицию, поэтому все дальнейшие действия происходили под их контролем. В частности, 7 декабря 2020 года заказчик передал исполнителю газовый баллончик и металлическую трубу, после чего провел в дом и приказал ждать потерпевшую в подъезде. В момент якобы совершения преступления заказчик находился на другой стороне дороги возле остановки общественного транспорта и следил за обстановкой. Он видел, как в подъезд зашла потерпевшая, а уже через несколько минут оттуда вышел исполнитель.

Заказчик был убежден, что продумал все до мелочей и дома спокойно пересчитывал средства, однако именно в это время к нему с обыском пришли правоохранители. Разбойное нападение предупреждено Службой безопасности Украины и полицией Сумщины под процессуальным руководством прокуратуры.

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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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