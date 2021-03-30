В Сумах изъяли более 2 тонн опасных продуктов для школьных и детсадовских столовых Специалисты отдела безопасности пищевых продуктов Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области во время проведения внеплановой проверки оператора рынка в Сумах, который поставляет продукты питания в учреждения дошкольного и среднего образования, обнаружили 2233,94 кг непригодных пищевых продуктов, находившихся в обращении и представлявших угрозу здоровью людей.

В частности, в холодильных камерах оператора рынка хранилось: мясо свинины замороженное, без маркировки (вместо - 12 °C оно хранилось при температуре 4 °C) - в количестве 1277,7 кг и мясо свинины - 89,05 кг, печень свиная замороженная - 320 кг, фарш свиной, охлажденный - 84,25 кг (с просроченной датой «использовать до», где указано 15.12.20), сыр твердый - 10,75 кг (со следами плесени), масло сладкосливочное селянское - 12,5 кг (хранилось при температуре 4 °C) и т.д.

Главный госветинспектор Сумской области принял решение о временном приостановлении обращения пищевых продуктов на мощности данного оператора рынка - на 10 рабочих дней. Кроме того, оператора рынка обязали изъять и / или отозвать указанные пищевые продукты. В ходе внеплановой проверки по выполнению указанного решения было установлено, что изъятая продукция оператор рынка частично утилизирует на ГП «Лебединский ветсанзавод», а частично вернул владельцу.