Полиция Конотопа разыскивает афериста, который выманил у женщины 30 000 гривен Под предлогом возврата денег за некачественные лекарства, злоумышленник узнал у конотопчанки пароль от ее Интернет-банкинга, увеличил кредитный лимит и снял крупную сумму денег.

Днем на мобильный телефон 54-летней женщины позвонил неизвестный мужчина, назвавшийся директором одной из фармацевтических компаний. Он рассказал, что компания хочет вернуть ей деньги за некачественные лекарства.

И добавил, что для оформления необходимых документов необходимо перечислить на его счет 7000 гривен. Женщина ответила, что нет таких денег. Тогда собеседник предложил перечислить деньги через Интернет-банкинг без комиссии. На что женщина согласилась, предоставила работнику фирмы пароль доступа и стала ждать обещанные средства.

После разговора с конотопчанкой злоумышленник через Интернет-банкинг увеличил кредитный лимит на карте потерпевшей и снял с нее 30 000 гривен.

Уже позже женщина поняла, что ее обманули и обратилась с заявлением в полицию. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество». Правоохранители проводят мероприятия по установлению и задержанию злоумышленника.

Полиция отмечает гражданам не доверять незнакомым собеседникам. Тем более не придавайте им никакой конфиденциальной информации по вашим счетам.

Помните: ваши деньги, находящиеся на карточных счетах, охотятся мошенники, которые умудрились изобрести множество хитроумных способ незаконного снятия с них денег. Будьте внимательными и осторожными, чтобы не попасть «на крючок» аферистов, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.