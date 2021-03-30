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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:5394

На Сумщине поймали нелегального лесоруба

Правоохранители разоблачили мужчину в незаконном порубе деревьев, чем он нанес почти 300 тыс. гривен убытков.

Работниками Раменского районного отдела полиции под процессуальным руководством Липоводолинского отдела Роменской окружной прокуратуры уже сообщено о подозрении жителю пгт Липовая Долина Роменского района, который организовал незаконную рубку деревьев.

В ходе следствия установлено, что указанный мужчина нанял разнорабочих, которые на территории Липоводолинского агролесхоза в течение месяца срубили 39 деревьев породы клен и 2 дерева породы вяз. При этом работники не знали об отсутствии у него лесорубочного билета. Согласно заключению экспертизы, противоправными действиями подозреваемого причинен ущерб окружающей среде на сумму почти 300 000 гривен.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 246 Уголовного кодекса Украины «Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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