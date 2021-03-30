В Сумах на Чешке установили траурные урны На прошлой неделе вокруг озера Чеха вернули урны, которые убирали на зиму.

После зимней спячки они вернулись на природу обновленными – покрашенными в черный цвет. Раньше они были зелено-желтыми.

Кто придумал так покреативить, пока неизвестно.

Таких урн установлено вокруг озера почти полсотни.