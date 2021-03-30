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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:57247

Десятикласниця з Сум увійшла до 20-ки учасників філософського проєкту «Обрії майбутнього 7.0»

10 дівчат та 10 хлопців з усієї України стали учасниками «Обріїв майбутнього 7.0» – філософського семінару для підлітків 14-16 років, який реалізовують Klitschko Foundation та Аспен Інститут Київ.

Учасники заручилися підтримкою однодумців, отримали поради та корисні кейси від експертів, обговорили виклики, з якими зіштофхуються щодня. І головне - знайшли відповіді на питання та мотивацію діяти!

Кожен учасник отримав Читанку проєкту з матеріалами для підготовки до семінарів. Серед авторів Рене Декарт, Томас Гоббс, Ешлі Венс, Антон Чехов  – від класиків до новаторів, аби учасники мали змогу повністю поринути в тему. 

Цьогоріч однією з учасників «Обріїв майбутнього» стала Аліса Мовчан, аби знайти життєве призначення та реалізувати семінар для школярів у власному містечку. 

Упродовж п’яти днів учасники мали дискусії за темами:

  • - творчий розум;

  • - людина та суспільство;

  • - простори спілкування;

  • - знання – це сила;

  • - про гідне та щасливе життя. 

Також підлітки мали можливість поспілкуватися з гостею Катериною Крук, послухати історію її життєвого шляху та поставити питання. 

Загалом під час семінару учасники обговорювали теми, які їх хвилюють, вели діалог з модераторами, переглядали навчальні відео, аналізували філософські тексти, опрацьовували практичні завдання та готувалися до реалізації власних локальних проєктів з однолітками. 

Учасниця проєкту Аліса Мовчан, учениця 27-ї школи з Сум, розповідає про свою участь: «Про проєкт я дізналася зі сторінки Klitschko Foundation. Завдяки «Обріям майбутнього 7.0» моя душа відчуває звільненість від обмежень, що будував мій мозок протягом останнього року. Це один з найкращих періодів, що стався зі мною в проміжку з 2019-2021 років! Проєкт – це доказ того, що діаметрально протилежні особистості можуть бути більш солідарними, ніж люди, які мають однакові погляди. Вдячна команді, яка прискіпливо обирала кожного з нас для участі. Ви аргументували, що наша відмінність об'єднує. Проєкт надихнув мене на постійний рух, тому наразі я працюю над новим планом саморозвитку».

Власні проєкти учасники та учасниці проведуть протягом квітня. Тож незабаром підлітки з Сумщини теж зможуть взяти участь у філософському семінарі, який втілить Аліса.

 

Для довідки:

Klitschko Foundation – благодійна організація, що розвиває громадянське суспільство в Україні. Через неформальну освіту підлітки і молодь опановують навички XXI століття, впроваджують здоровий спосіб життя, стають екологічно свідомими, вчаться проєктного підходу у житті, навчанні та у майбутній професії. Випускники проєктів організовують освітні заходи для однолітків та колег, таким чином стають амбасадорами змін у своїх громадах.

 

Аспен Інститут Київ – українська позапартійна громадська спілка, що підтримує становлення ціннісно-орієнтованого лідерства, сприяє розвитку культури діалогу та створює можливості для обміну ідеями. На виконання своєї місії Аспен Інститут Київ залучає до діалогу лідерів  бізнесу, державного врядування, представників академічної спільноти, медіа, культурних проектів та громадянського суспільства.

 
Общество
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