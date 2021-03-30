В Сумах пьяный водитель после остановки патрульными продолжил пить Средь бела дня водитель с признаками опьянения разъезжал по городу, а потом еще и пил пиво в присутствии патрульных.

Экипаж патрульных получил сообщение о водителе транспортного средства Volkswagen Passat, который, вероятно, управляет автомобилем в состоянии опьянения.

Через несколько минут инспекторы остановили автомобиль на улице Герасима Кондратьева. Из салона звучала музыка, а за рулем сидел водитель. Действительно, 34-летний мужчина имел признаки алкогольного опьянения. Более того, общаясь с стражами порядка, он достал бутылку пива и демонстративно начал распивать ее.

От прохождения освидетельствования на состояние опьянения руководитель отказался. На него патрульные составили административный протокол по ч. 4 ст. 130 (Употребление лицом, управляющим транспортным средством, алкоголя после остановки по требованию полицейского и к проведению освидетельствования на состояние опьянения) КоАП.