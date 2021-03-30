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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:11138

На Сумщине фейковый банкир обманул пенсионера на 53 тыс. грн

Назвавшись работником службы безопасности одного из банков, злоумышленник узнал у мужчины конфиденциальную информацию по его банковской карточке и снял с нее 53000 гривен.

С заявлением о преступлении в полицию обратился 59-летний житель города Конотоп. Он рассказал, что на его мобильный телефон поступило смс-сообщение, в котором отмечалось, что его банковская карта заблокирована. Для ее разблокировать необходимо позвонить по телефону «горячей линии» банка, указанным в сообщении.

Ему ответил мужчина, представившийся работником банка. Собеседник сообщил, что для разблокировки банковской карты необходимо пройти авторизацию, выполнив его инструкции. Потерпевший, ничего не заподозрив, согласился и назвал «банкиру» номер карты, срок ее действия, CVV-код и пароли, которые ему поступили в смс-сообщениях во время разговора.

Уже через некоторое время мужчина обнаружил отсутствие 53 тысяч гривен на своем счету и понял, что стал жертвой афериста. После чего обратился за помощью в полицию.

Следователи по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого разыскивают злоумышленника.

Полиция в очередной раз обращается к гражданам с предостережением не доверять незнакомым собеседникам, кем бы они ни назывались. Поэтому если вам в телефонном разговоре незнакомцы предлагают разблокировать банковскую карточку лучше откажитесь от такого предложения и обратитесь в ближайшее учреждение банка, чтобы решить ваш вопрос. Будьте максимально внимательными и осторожными, не дайте шанса аферистам обогатиться за ваш счет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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голова Сумської ОДА

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