Тростянецькі бійці відзначилися у Харкові

Серед сотень учасників які змагались за право виступу на Чемпіонаті Європи з козацького двобою, який пройде в квітні яскраво виступила й тростянецька команда.
Результати тростянецьких спортсменів:
Самара Мажид -1 місце
Вовк Максим - 3 місце
Логвіненко Максим - 2 місце
Василега Гліб -1 та 2 місце
Овчаренко Єгор - 1 місце
Овчаренко Дарина - 1 місце
Лобода Матвій - 2 місце
Лещишин Єгор - 1 та два 3 місця
Синявін Владислав - 3 місце
Бельський Радіон - 2 місце
Бояр Андрій - 1 та 2 місце
Сідаш Олег - 3 та 3 місце
Бузун Марк - 1 та 3 місце
Кошеваров Станіслав - 1 та 2 місце
Чубар Денис - два 1 та 3 місце
Чубар Олексій - два 2 та 3 місце
Артюх Олександр Володимирович - 1 та 3 місце
Артюх Олександр - 3 місце
Підготували спортсменів до змагань тренери Артюх Олександр та Артюх Максим, пише Тростянець.інфо.