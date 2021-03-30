Тростянецькі бійці відзначилися у Харкові У харківському Палаці спорту 31 березня пройшов відкритий чемпіонат України з козацького двобою.

Серед сотень учасників які змагались за право виступу на Чемпіонаті Європи з козацького двобою, який пройде в квітні яскраво виступила й тростянецька команда. Результати тростянецьких спортсменів: Самара Мажид -1 місце Вовк Максим - 3 місце Логвіненко Максим - 2 місце Василега Гліб -1 та 2 місце Овчаренко Єгор - 1 місце Овчаренко Дарина - 1 місце Лобода Матвій - 2 місце Лещишин Єгор - 1 та два 3 місця Синявін Владислав - 3 місце Бельський Радіон - 2 місце Бояр Андрій - 1 та 2 місце Сідаш Олег - 3 та 3 місце Бузун Марк - 1 та 3 місце Кошеваров Станіслав - 1 та 2 місце Чубар Денис - два 1 та 3 місце Чубар Олексій - два 2 та 3 місце Артюх Олександр Володимирович - 1 та 3 місце Артюх Олександр - 3 місце Підготували спортсменів до змагань тренери Артюх Олександр та Артюх Максим, пише Тростянець.інфо.