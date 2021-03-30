Наряды полиции охраны будут патрулировать улицы Шостки, Ахтырки, Конотопа и Ромен на новых Renault Duster Сегодня автопарк Управления полиции охраны в Сумской области пополнился четырьмя новыми Renault Duster.

Машины оснащены современным оборудованием и отвечают всем требованиям безопасности. Данный транспорт способствует минимизации времени прибытия групп реагирования к местам совершения противоправных действий и их прекращению, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

«Автомобили будут использоваться в нарядах групп реагирования полиции охраны для охраны объектов и обеспечения общественной безопасности в городах - Конотоп, Ахтырка, Шостка и Ромны. Мы будем обновлять автопарк Управления, ведь современный транспорт - это не просто имидж подразделения, а необходимость. Граждане должны быть уверены что их имущество и покой охраняют профессионалы», - отметил начальник Управления полиции охраны в Сумской области Олег Антонюк.