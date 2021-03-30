В Сумах с выходных прекратят отопление жилого сектора Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о начале постепенного отключения централизованного отопления.

В начале заседания комиссия заслушала первого заместителя городского головы Михаила Бондаренко, который довел до сведения присутствующих информацию Сумского областного центра по гидрометеорологии о фактическом и ожидаемом температурный режим в городе на 6-13 апреля, и директора департамента инфраструктуры города Александра Журбы, который сообщил, что в время проведенного совещания с руководителями теплоснабжающих организаций и управляющими жилого фонда те рассказали о большом количестве обращений от граждан о необходимости отключения тепла.

Вместе с тем на заседании комиссии поступило предложение продолжить отопительный сезон в некоторых заведениях социально-гуманитарной сферы. Так, начальник управления образования и науки Антонина Данильченко высказалась за необходимость оставить теплоснабжение учреждений дошкольного образования, а начальник управления здравоохранения Елена Чумаченко - в учреждениях здравоохранения, имеющих стационары и хирургические отделения.

В итоге члены комиссии решили с 7 апреля прекратить подачу тепла в учреждения общего среднего и внешкольного образования; с 10 апреля - в жилой сектор и социальные объекты на территории города.

В лечебно-профилактических учреждениях (родильные дома, детские стационары, хирургические отделения где есть реанимация и т.д.), учреждениях дошкольного образования в соответствии с требованиями санитарно-температурных норм для указанных учреждений отопительный сезон продлили до 13 апреля с предоставлением права их руководителям закончить его раньше своим решением (по письменному обращению руководителя учреждения к теплоснабжающей организации).

Для отключение отополения еще нужно решение исполкома, который обычно поддерживал комиссию.