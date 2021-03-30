Сумчан запрошують на незвичайну «пробіжку»

Раніше ми просто бігали, а цього разу будемо ще й збирати сміття на одній із найбільш популярних локації м. Суми - озері Чеха! (цього разу бігати не обов'язково)
Захід буде проведений із дотриманням всіх карантинних обмежень!
Всі учасники будуть забезпечені масками, рукавичками та мішками для сміття!
Пропонуємо два варіанти участі: індивідуально або командою (3-4 особи)!
У кінці кожен учасник отримає медаль учасника заходу.
Збирай команду і реєструйся!
Попередня безкоштовна реєстрація: raceproject.com.ua/event32.