Сумчан запрошують на незвичайну «пробіжку» Race Project спільно з управлінням молоді та спорту Сумської ОДА запрошують містян на незвичайну пробіжку.

Раніше ми просто бігали, а цього разу будемо ще й збирати сміття на одній із найбільш популярних локації м. Суми - озері Чеха! (цього разу бігати не обов'язково)

Захід буде проведений із дотриманням всіх карантинних обмежень!

Всі учасники будуть забезпечені масками, рукавичками та мішками для сміття!

Пропонуємо два варіанти участі: індивідуально або командою (3-4 особи)!

У кінці кожен учасник отримає медаль учасника заходу.

Збирай команду і реєструйся!

Попередня безкоштовна реєстрація: raceproject.com.ua/event32.