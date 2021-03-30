В Шостке в сквере им. Кожедуба сломали и выкорчевали 8 сакур Сегодня утром шосткинцы, которые прогуливались сквером Кожедуба или шли мимо на работу наблюдали шокирующую картину.

Ночью кто-то выкорчевал и сломал 8 сакур. Все деревья так и остались лежать в сквере, поэтому очевидно, что выкопали их для своего приусадебного участка. Фотографиями со сломанного дерева в Фейсбук поделилась ТРК "Акцент", пишет Шостка.INFO.