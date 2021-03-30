В Сумах жертвой воровок стала 82-летняя бабушка В полицию обратилась пожилая женщина с сообщением о краже ее банковской карты, с которой в дальнейшем было похищено 10 000 гривен.

К 82-летней жительницы города Сумы пришли две неизвестные женщины, которые представились работниками социальной службы. Общаясь с бабушкой на различные темы, тайно похитили банковскую карту, с которой, в дальнейшем, сняли деньги в сумме 10000 гривен. Обнаружив пропажу, женщина сразу обратилась в полицию.

Работники полиции вновь призывают граждан быть более осмотрительными в сохранности своего имущества. Не пускайте незнакомых вам людей в свой дом, кем бы они не представились. Расскажите и объясняйте своим пожилым родственникам об опасности со стороны мошенников и аферистов. Будьте внимательными к пожилым людям и при любой подобной ситуации немедленно звоните на специальную линию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.