На Сумщине рецидивисту дали 6 лет за тяжкие телесные повреждения, угон и кражи К 6 годам лишения свободы осужден мужчина, который нанес оппоненту 5 ножевых ранений.

Белопольским отделом Сумской окружной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 28-летнего жителя г. Ворожба, который нанес тяжкие телесные повреждения своему оппоненту, а также угнал транспортные средства и обворовывал односельчан.

В ходе следствия установлено и доказано суде, что 1 августа 2020 года около 2:00 ночи вблизи местного магазина в г. Ворожба между двумя компаниями мужчин на бытовой почве возник спор, во время которой один из присутствующих достал нож, которым 5 раз ударил своего оппонента в область левой стороны грудной клетки сзади. С места происшествия нападающий убежал, 33-летний пострадавший получил тяжелые телесные повреждения.

В то же время обвиняемый отвечал в суде также за угон мопеда и мотороллера, а также кражи ценных вещей из квартир односельчан.

До этого обвиняемый уже был три раза судим за корыстные преступления, а также преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, при этом судимости не сняты и не погашены. Более того, ему установлен административный надзор, в частности запрещено покидать свою квартиру после 22 часов, которым он пренебрег.

В суде он свою вину в краже и угоне транспортных средств признал, о нанесении повреждений утверждал, что это была самозащита.

По приговору суда мужчину признали виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 6 годам лишения свободы (ч. 1 ст. 121, ч. 2 ст. 289 и ч. 3 ст.185 УК Украины). Приговор суда он ждал в СИЗО, сообщает пресс-служба областной прокуратуры/