В Сумах сбили пенсионера на пешеходном переходе В результате ДТП на улице Герасима Кондратьева в Сумах пострадал пешеход.

Днем 5 апреля на автомобильной дороге по улице Герасима Кондратьева в областном центре, 66-летний житель города Сумы, управляя автомобилем «Ауди», совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. В результате наезда 73-летний мужчина, житель областного центра, получил травмы и был госпитализирован в ортопедическое отделение Сумской районной клинической больницы. Автомобиль с места происшествия изъят и помещен на спецплощадку полиции.

В рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины начато досудебное следствие, в ходе которого и будут окончательно установлены причины и обстоятельства ДТП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.