В центре Сум посадили дерево прямо на дороге В марте вдоль ул. Кооперативная возле универмага «Киев» высадили туи.

Однако одной из них не повезло, - половина растет на тротуаре, половина – прямо на дороге.

«Універмаг "Київ" продовжує вражати», - написал в Фейсбуке сумской архитектор Олег Кривцов.