Сумчан запрошують до участі в конкурсі «Молодіжна еліта»

«Молодіжна еліта» – це захід для тих, хто має здобутки у громадському, культурному, науковому, професійному житті міста, вніс значний особистий вклад у соціально-економічний та культурний розвиток Сум.

Конкурс буде проводитися в декілька етапів:

1 етап – збір документів з 05 квітня до 11 червня 2021 року;

2 етап – робота комітету, опрацювання поданих матеріалів та визначення переможців з 14 до 23 червня 2021 року;

3️ етап – нагородження переможців з 24 до 30 червня 2021 року.

Претендентами на участь можуть бути молоді люди віком від 14 до 35 років, які постійно проживають на території Сумської міської територіальної громади.

Конкурс проводиться у 5 номінаціях:

1. Сила духу;

2. Наукова діяльність;

3. Волонтерська діяльність;

4. Екологічна діяльність;

5. Культурно-мистецька діяльність.

Детальнішу інформацію про номінації та перелік документів, необхідних для подання конкурсних пропозицій, можна отримати за цим посиланням.

Переможці конкурсу в кожній номінації отримають грошову винагороду – 10 000 грн.

Прийом конкурсних пропозицій здійснюється до 11 червня 2021 року щоденно, крім суботи та неділі, з 13:00 до 16:00 год. за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 35, каб. 204.

Телефон для довідок: 70-05-17.