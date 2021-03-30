Кому в Сумах отключили воду? Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды.

Речь идет о домах по адресам: ул. Ивана Сирко, 27 (замена коренного крана холодной воды в квартире), ул. С Табалы, 30 (замена труб холодной и горячей воды в квартире), ул. Харьковская, 26/1 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире, ул. Героев Крут, 26 (замена крана горячей воды в квартире), пр-т М. Лушпы, 8 (замена кранов горячей и холодной воды в квартире), ул . Засумская, 16Б (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Нахимова, 38 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартире), ул. Кавалеридзе, 17 (замена полотенцесушителя), пр-т Шевченко, 8 (замена коренного крана холодной воды в квартире), ул. Лермонтова, 15 (замена стояков горячей воды в квартире), ул. Ковпака, 13 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартире).