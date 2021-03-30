На Сумщине 61 972 случая заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 6 апреля в Сумской области 61 972 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 205 человек (Белопольский район – 6, Великописаревский – 3, Глухов – 3, Глуховский – 11, Конотоп – 14, Конотопский район - 1, Краснопольский – 6, Кролевецкий – 2, Лебедин - 3, Липоводолинский - 3, Недригайловский – 27, Ахтырка - 2, Ахтырский район - 17, Путивльский - 3, Ромны - 3, Роменский - 2, Сумы - 50, Сумской район - 5, Тростянецкий – 25, Ямпольский - 19).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 865 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 10 (Глухов – 1, Ахтырка – 1, Сумы – 5, Сумской район – 1, Тростянецкий – 1, Ямпольский - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 51 503 человека, из них за минувшие сутки - 412 (Белопольский район - 9, Бурынский – 1, Великописаревский – 2, Глухов – 7, Глуховский – 2, Конотоп – 1, Краснопольский – 3, Лебединский – 1, Недригайловский – 8, Ахтырка – 6, Ахтырский – 4, Путивльский – 42, Ромны – 4, Роменский – 29, Сумы - 178, Сумской – 30, Тростянецкий – 1, Шостка – 38, Шосткинский – 4, Ямпольский - 42).