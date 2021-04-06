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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Украине 13276 новых случаев коронавируса

13276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 6 апреля 2021 года.

В частности, заболели 508 детей и 338 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 2545 человек; выписаны из больниц - 1149 человек; летальных случаев - 430; выздоровели - 10240 человек; осуществлено тестирований за сутки - 91978 (в частности методом ПЦР - 41512, методом ИФА - 21279), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29187.

За все время пандемии в Украине заболело - 1769164 человека; выздоровели - 1362379 человек;

летальных исходов - 35 017; проведения ПЦР-тестов - 8397586.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1436), г. Киев (1432), Львовской (1105), Киевской (889) и Харьковской (878) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 1432 случая;

- Винницкая область - 446 случаев;

- Волынская область - 317 случаев;

- Днепропетровская область - 844 случая;

- Донецкая область - 523 случая;

- Житомирская область - 213 случаев;

- Закарпатская - 389 случаев;

- Запорожская область - 611 случаев;

- Ивано-Франковская область - 85 случаев;

- Киевская область - 889 случаев;

- Кировоградская область - 99 случаев;

- Луганская область - 217 случаев;

- Львовская область - 1105 случаев;

- Николаевская область - 369 случаев;

- Одесская область - 1436 случаев;

- Полтавская область - 730 случаев;

- Ривненская область - 503 случая;

- Сумская область - 205 случаев;

- Тернопольская область - 511 случаев;

- Харьковская область - 878 случаев;

- Херсонская область - 111 случаев;

- Хмельницкая область - 352 случая;

- Черкасская область - 599 случаев;

- Черновицкая область - 361 случай;

- Черниговская область - 51 случай.

Общество
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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