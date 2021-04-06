В Украине 13276 новых случаев коронавируса

В частности, заболели 508 детей и 338 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 2545 человек; выписаны из больниц - 1149 человек; летальных случаев - 430; выздоровели - 10240 человек; осуществлено тестирований за сутки - 91978 (в частности методом ПЦР - 41512, методом ИФА - 21279), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29187.
За все время пандемии в Украине заболело - 1769164 человека; выздоровели - 1362379 человек;
летальных исходов - 35 017; проведения ПЦР-тестов - 8397586.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1436), г. Киев (1432), Львовской (1105), Киевской (889) и Харьковской (878) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 1432 случая;
- Винницкая область - 446 случаев;
- Волынская область - 317 случаев;
- Днепропетровская область - 844 случая;
- Донецкая область - 523 случая;
- Житомирская область - 213 случаев;
- Закарпатская - 389 случаев;
- Запорожская область - 611 случаев;
- Ивано-Франковская область - 85 случаев;
- Киевская область - 889 случаев;
- Кировоградская область - 99 случаев;
- Луганская область - 217 случаев;
- Львовская область - 1105 случаев;
- Николаевская область - 369 случаев;
- Одесская область - 1436 случаев;
- Полтавская область - 730 случаев;
- Ривненская область - 503 случая;
- Сумская область - 205 случаев;
- Тернопольская область - 511 случаев;
- Харьковская область - 878 случаев;
- Херсонская область - 111 случаев;
- Хмельницкая область - 352 случая;
- Черкасская область - 599 случаев;
- Черновицкая область - 361 случай;
- Черниговская область - 51 случай.