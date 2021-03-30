В Сумах в ДТП пострадала 6-летняя девочка Два ДТП с травмированными произошли в субботу в Сумах.

Около 11:30 на улице Ковпака произошло столкновение автомобилей Mitsubishi Lancer и Ford Fiesta. Вследствие ДТП 21-летняя пассажирка Mitsubishi Lancer получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу.

Около 23.00 на перекрестке улиц Первомайская - Данила Галицкого, произошло столкновение автомобилей Skoda Fabia и Volkswagen Transporter. Вследствие ДТП 6-летняя пассажирка транспортного средства Volkswagen Transporter получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу.

Патрульная полиция Сумской области призывает водителей не нарушать ПДД и не подвергать себя и других участников дорожного движения опасности. Будьте внимательны и осторожны.