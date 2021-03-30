Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:34249

Депутат Сумского горсовета призвал легализовать марихуану

Об необходимости легализовать медицинский каннабис на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Владимир Чепик.

«Час легалізації медичного канабісу настав.

02 грудня 2020 року на позачерговій сесії Комісії ООН з наркотичних засобів у Відні, враховуючи рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я, було вилучено канaбic (Cannabis) зі списку найбільш небезпечних наркотиків, які не мають медичного застосування. Зараз канабіс та засоби на основі канабісу у країнах цивілізованого світі віднесено до наркотичних засобів, обіг яких знаходиться під контролем держави.
Ще на початку року до мене звернулись громадські активісти з пропозицією підготувати від міської ради звернення до державних органів з цього питання. Проект рішення було підготовлено.
За ініціативою ПП «Демократична Сокира», ГО «Українські студенти за свободу», ГС «Об'єднання учасників АТО «Побратим», ГО «Ветерани за медичний канабіс», ГО «Медичний контроль», ГО «МІСТ» зареєстрував проект рішення до Президента України, Кабінету Міністрів України, Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками щодо приведення українського законодавства у відповідність до Конвенції ООН.
Текст рішення нижче у коментарях», - написал он.
 
Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Коронавирусная статистика на Сумщине: итоги недели
Сегодня 16:45
Мезотерапія для волосся в «ОН Клінік Суми»
Сегодня 16:14
Мэр Сум и его молодая команда: кто самый богатый?
Сегодня 09:42
2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
02.04.2021 17:01
Травяной ингалятор из Таиланда: преимущества средства от насморка и слабости
01.04.2021 18:36
Чем примечательна Toyota Corolla последнего поколения
01.04.2021 14:33
Сумська влада в лідерах в Україні за витратами на свій піар
01.04.2021 11:55
Бесплатной стоматологии – быть: какие услуги компенсирует государство
31.03.2021 17:47
Сумські чиновники в лідерах серед сексистів у привітаннях з 8 Березня
31.03.2021 11:55
Про Сумщину і фейки російської пропаганди (відео)
30.03.2021 16:21
Скандальный Федорченко: Когда Сумской облсовет выдаст черную метку своему главе
30.03.2021 15:55
Как работает сумская «первичка» в красной зоне
30.03.2021 15:26
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.