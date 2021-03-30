Депутат Сумского горсовета призвал легализовать марихуану

02 грудня 2020 року на позачерговій сесії Комісії ООН з наркотичних засобів у Відні, враховуючи рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я, було вилучено канaбic (Cannabis) зі списку найбільш небезпечних наркотиків, які не мають медичного застосування. Зараз канабіс та засоби на основі канабісу у країнах цивілізованого світі віднесено до наркотичних засобів, обіг яких знаходиться під контролем держави.

Ще на початку року до мене звернулись громадські активісти з пропозицією підготувати від міської ради звернення до державних органів з цього питання. Проект рішення було підготовлено.

За ініціативою ПП «Демократична Сокира», ГО «Українські студенти за свободу», ГС «Об'єднання учасників АТО «Побратим», ГО «Ветерани за медичний канабіс», ГО «Медичний контроль», ГО «МІСТ» зареєстрував проект рішення до Президента України, Кабінету Міністрів України, Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками щодо приведення українського законодавства у відповідність до Конвенції ООН.

Текст рішення нижче у коментарях», - написал он.