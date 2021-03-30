Жителя Сумщины подозревают в афере на 11 млн грн ГБР подозревает свесянина в афере на строительстве четырех казарм в Мариуполе, которая нанесла государству более 11 млн грн убытков.

Следствие подозревает уроженца пгт Свеса в том, что он организовал преступную группу для присвоения средств, выделенных на строительство казарм улучшенного типа для военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Правоохранители считают, что в 2018 году у нашего земляка - основателя ООО «Проект-Актив» и ООО «Строительная компания «Легенда» возникла идея заключить договора по строительству казарм улучшенного типа и получить средства за работы, которые он не планировал выполнять в полном объеме. Осознавая, что реализация разработанного им плана возможна только при условии создания внутренне устойчивого объединения лиц, он подыскал в качестве соисполнителей совершение преступлений свою жену и знакомого директора частного предприятия фирмы «Оникс».

Жена подозреваемого в качестве директора ООО «Проект-Актив» выполняла роль исполнителя: принимала участие в процедуре публичных закупок, проводимых Восточным ТерКЭУ, организовывала строительство казарм и привлекала к строительным работам ООО «СК «Легенда», путем заключения и подписания договора субподряда. Второй же соучастник непосредственно занимался строительством.

Правоохранители установили, что на объектах проводились не все запланированные работы, но деньги за них государство платило в полном объеме. Согласно проведенной экспертизы, был нанесен ущерб в сумме 11,4 млн гривен.

Действия нашего земляка подпадают сразу под 4 статьи Уголовного кодекса Украины, одна из которых предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, пишет Ямпіль.INFO.