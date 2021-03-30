Сумские «ловцы лис» отличились на чемпионате Украины

Спортсмены соревновались в четырех видах программы. Воспитанники сумского тренера Максима Редьки стали победителями и призерами в разных возрастных категориях:
Елизавета Мирошниченко - 3 золотые, 1 серебряная;
Богдан Пасичник - 3 золотые, 1 бронза;
Елена Редька - 2 золотые, 2 серебряные;
Егор Редька - 2 золотые, 1 бронза;
Анастасия Ковтун - 1 золотая, 2 серебряные;
Анна Пересадько - 1 золотая, 1 серебряная, 1 бронза;
Михаил Тихонков - 2 серебряные, 1 бронза;
Кирилл Лагутин - 2 серебряные;
Остап Дереколенко - 1 серебряная;
Оля Товстуха - 1 серебряная;
Максим Редька - 1 серебряная.