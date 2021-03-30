Полиция Шостки разыскивает воровку, которая похитила из дома старушки 25000 гривен В селе Пироговка Шосткинского района одинокая пожилая женщина пустила в свой дом «представительницу сельсовета», а после того как гостья ушла, хозяйка обнаружила пропажу всех своих сбережений.

В полицию Шостки поступило сообщение от 83-летней жительницы села Пироговка. Пенсионерка рассказала, что в этот день к ней пришла неизвестная женщина, которая назвалась сотрудницей сельсовета. Последняя рассказала старушке, что они ходят по домам одиноких пенсионеров и информируют о социальных выплатах. Чтобы продолжить разговор, хозяйка пригласила визитерку в дом.

Уже в помещении гостья поделилась своими опасениями относительно фальшивых купюр, которые встречаются в сбережениях граждан. Чтобы проверить на подлинность деньги, «сотрудница сельсовета» попросила старушку показать ей накопления.

Поддавшись провокации, хозяйка выполнила просьбу. Визитерка пересмотрела деньги, определила, что якобы одна из купюр поддельная, и пошла, приказав хозяйке ждать ее коллегу, которая придет к ней с соответствующими документами на подпись.

Бесполезно прождав некоторое время другую гостью, заявительница вернулась в дом и обнаружила пропажу всех своих сбережений.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого ведутся оперативные мероприятия по розыску злоумышленницы.

Правоохранители предостерегают граждан: не будьте слишком доверчивыми, чтобы не попасть в подобную историю. Не ронять в свои дома посторонних людей, кем бы они ни представлялись. Не рассказывайте им о себе, о своих доходах, не передавайте деньги. Помните, в мире еще достаточно проходимцев, готовых обогатиться за счет других людей, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.