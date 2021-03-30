В Сумах ЦПАУ возобновил прием и выдачу биометрических паспортов Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» вновь осуществляет прием и выдачу биометрических документов (независимо от места регистрации).

Напомним, временно это было невозможным из-за замены оборудования.

Обратиться в учреждение по адресу: ул. Горького, 21 и ул. Р. Атаманюка, 49А можно с понедельника по четверг с 8:00 по 17:15, в пятницу с 8:00 по 16:00. Суббота, воскресенье - выходные.

Но ЦПАУ призывает горожан по возможности воздержаться от посещения без необходимости, особенно при наличии симптомов ОРВИ или контакта с больными COVID-19. Если причина обращения - неотложная и требует обязательного посещения ЦПАУ, то следует неукоснительно соблюдать противоэпидемических правил.

Проконсультироваться относительно паспортных вопросов готовности паспортных документов, можно по тел.: 70-10-05 или (067) 5756980.