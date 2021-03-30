Сумчане стали призерами чемпионата Украины по армспорту и пара-армспорту 2-4 апреля в Полтаве проходил чемпионат Украины среди юниоров по армспорту и по пара-армспорту среди взрослых.

В чемпионате среди юниоров серебряную и бронзовую медали получили сумчане - Ростислав Литовцев (возрастная группа U-18, весовая категория свыше 80 кг) и Давид Нежинский (возрастная категория U21, весовая категория до 80 кг).

Хороший результат показали сумчане среди спортсменов с инвалидностью. В категории «АРМ1» Николай Педоренко (55 кг) и Екатерина Лебедин завоевали две «золотые» медали.

В категории «Арм2» Юрий Котий (60 кг) стал третьим на левую руку, а Александр Шумило (85 кг) на правую руку завоевал «серебро». Среди спортсменов с нарушениями зрения Анатолий Сасса (в весе свыше 100 кг) стал первым на левую руку и вторым на правую.

Подготовил спортсменов Заслуженный тренер Украины Евгений Литовцев.