На дорогах Сумщини розпочалися роботи З приходом тепла на дорогах Сумщини активізувалися будівельні та ремонтні роботи.

ТОВ «Роад Констракшн», що входить до складу RGM group, розпочало роботи з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О191512 Суми-Старе Село, на ділянці км 1+000 – км 6+100, загальною протяжністю 5,1 км.

Спершу спеціалістами компанії були проведені геодезичні роботи для виявлення недоліків продольного та поперечного профілю автомобільної дороги.

Після цього майстри виконали роботи з вирізання порослі та кущів. Нині триває розробка грунту для улаштування узбіч.

Найближчим часом планується улаштування вирівнюючих шарів основи із додаванням щебенево-піщаної суміші С7.

Важливість дорожніх робіт зрозуміла – це безпека переміщення людей та вантажів, що є невід’ємною складовою успішної економіки країни.

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