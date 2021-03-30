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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:46367

В Сумах собираются резать на металлолом троллейбусы, которым всего 15 лет

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумчанин Владимир Дворниченко.

«Троллейбусы в КП «Электроавтотранс» режут на металлолом. Из 9-ти новых троллейбусов, которые доехали до Сум, один уже попал в аварию, а второй из-за проблем с напряжением сломался и стоит в ожидании гарантийного ремонта!

В настоящее время на территории КП «Электроавтотранс», уже выстроили в ряд 5 рабочих троллейбусов, и все они пойдут на металлолом борт 222 (1988 года), 245 (1989 года), 293 (2005 года), 296 (2006 года), гармошка 076 (1994 года). Также на металлолом готовят гармошки 072 и 074 (1994 года) После такой резни на весь город Сумы останется только одна гармошка - борт 005, которую удалось спасти благодаря огласке ее тяжелой судьбы и расточительства при ее ремонтах. Довожу до сведения сумчан, что при таком отношении к подвижному составу, выпуск троллейбусов на линию не увеличится никогда. Всем, кто говорит, что старые троллейбусы - это хлам, отвечу так, сегодня старые троллейбусы не нуждаются в дорогостоящих системах питания по 100 000 за каждую, не ломается от перепадов напряжения и не приводят к завышению стоимости билета. Из-за дорогой стоимости подвижного состава Сумы не спасут 19 новых троллейбусов, потому что на металлолом порежут старые, а новые требуют постоянного дорогостоящего обслуживания и строительства новых подстанций, а также замену старой троллеи!!!», - написал он.

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