Сегодня липоводолинский «Альянс» сыграет в Херсоне (трансляция) Матч 20-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге между херсонским «Кристаллом» и липоводолинским «Альянсом» начнется в 16.00.

Первая лига, 20 тур. 5 апреля 2021 Начало в 16:00. «Кристалл» м. Херсон

Арбитр: Сергей Задиран (Киевская обл.)

Ассистенты арбитра Александр Марчик (Киев), Владимир Шланчак (Черкасская обл.)

Четвёртый арбитр Игорь Пасхал (Херсон)

Наблюдатель арбитража Павел Брюхов (Кременчуг)

Результат матча первого круга: 1:0 в пользу «Альянса».

Форма команд в чемпионате:

«Кристалл»: 19 матчей, 1 победа, 2 ничьи, 16 поражений, мячи: 13-41, 5 очков, 16 место

«Альянс»: 18 матчей, 8 побед, 3 ничьи, 7 поражений, мячи: 23-18, 27 очков, 9 место

Предыдущие матчи команд:

31 марта. «Металлист 1925» - «Кристалл» 1:0

31 марта. «Альянс» - «Агробизнес» 1:1

Лучшие бомбардиры команд:

«Кристалл» Иван Глывый (5 голов, покинул команду)

«Альянс» Сергей Загинайлов (7 голов)

Между матчами пройдет ровно 5 месяцев, но, если «Альянс» за это время потерял и подписал только трех футболистов, то херсонские как и клуб, так и команда изменились до неузнаваемости. Руководителем херсонцев стал прославленный «динамовец» Вадим Евтушенко, а коллектив пополнило немало игроков, некоторые, как Андрей Клищук, даже с опытом выступлений в УПЛ. Эта команда уже успела сыграться и взять первые очки в матче с «Полесьем», а вот «Металлист 1925» единственный мяч в игре с «Кристаллом» забил лишь на добивании с пенальти. Поэтому несмотря на то, что соперник имеет всего пять очков, нас ожидает тяжелая игра. Тем более, что «Альянс» едет в Херсон не без кадровых потерь. Из-за перебора желтых карточек будет пропускать игру Руслан Писный, также немало игроков находится в лазарете. Однако отбыли дисквалификацию Станислав Шарай и Дмитрий Шевченко, поэтому Юрий Ярошенко снова может на них рассчитывать.