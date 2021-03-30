В Сумах арестовали детский лагерь Сумского НПО «Чайка» Прокуратура пресекла попытку отчуждения одного из самых больших оздоровительных детских центров Сумщины.

По ходатайству ювенальных прокуроров Окружной прокуратуры г. Сумы в рамках уголовного производства по факту злоупотребления властью решением суда 2 апреля 2021 года наложен арест на имущество оздоровительного детского центра «Чайка» путем запрета его отчуждения (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

По данным следствия, в апреле 2013 году владелец оздоровительного центра - бывшее руководство «Сумского машиностроительного объединения» передало его в виде залогового имущества банковскому учреждению. Поскольку предприятие ссуду не вернуло, банк сообщил письмом машиностроительное предприятие, что планирует забрать детский оздоровительный лагерь в счет погашения задолженности.

Однако, согласно действующему законодательству, имущество детского учреждения оздоровления и отдыха не может быть объектом обращения взыскания по долговым обязательствам и не может передаваться в залог. Поэтому под процессуальным руководством прокуратуры продолжается следствие, по результатам которого действиям соответствующих лиц будет дана правовая оценка.