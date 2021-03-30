Сумчанин сдал пьяного водителя копам Вечером экипаж патрульных получил сообщение о водителе автомобиля ВАЗ-2102. По словам заявителя, мужчина качался из стороны в сторону, а потом сел за руль и поехал.

Указанную машину патрульные остановили на улице 8 Марта. Действительно, 43-летний водитель имел признаки алкогольного опьянения. Сначала мужчина согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте остановки в присутствии свидетелей. Когда же результат осмотра зафиксировал 2,18 промилле, водитель с ним не согласился. Но пройти освидетельствование в учреждении здравоохранения он категорически отказался.

От управления патрульные его отстранили. Также на него составили административный протокол по ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, руководила с признаками опьянения) КоАП.