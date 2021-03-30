В Шостке поймали четырех девушек, которые совершали кражи из магазина Находясь в качестве посетительниц в магазине, девушки клали в свои рюкзаки понравившиеся вещи - косметику, чехлы для мобильных телефонов, наушники. Проходя мимо кассы, они «забывали» оплатить товар…

Трем из подозреваемых нет 18 лет, а вот их четвертой подруге - 23. Они заходили в магазин самообслуживания и незаметно для персонала клали в свои рюкзаки товар, который им понравился. Не уплатив за вещи, они покидали магазин. Так, в первый раз они своими действиями нанесли ущерб торговом заведения на сумму почти полторы тысячи гривен.

А во время следующего посещения действия компании заметили продавцы. На этот раз девушки наложили в свои рюкзаки товара на сумму 1700 гривен. Однако, как только они попытались покинуть магазин без оплаты, их остановил персонал заведения и вызвал на место полицейских.

В своих действиях девушки раскаиваются, говорят похищенным пользовались сами. Об их противозаконных поступках родители не знали, поэтому такая новость для них стала полной неожиданностью.

Похищенные из магазина вещи уже возвращены владельцам. Относительно девушек в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает арест на срок от трех до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Окончательное наказание им определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.