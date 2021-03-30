В центре Сум нарушителям масочного режима будут перекрывать движение Мэр Сум Александр Лысенко инициировал разместить посты патрульных полицейских на центральных улицах Сум с целью контроля за соблюдением масочного режима горожанами.

Разработать схему пребывания постов глава города поручил начальнику отдела по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Станиславу Кононенко.

«Мы должны перекрыть движение тем, кто ходит без масок, чтобы люди знали - при отсутствии маски по улице не пройти. Конечно, обеспечить посты по всему городу сложно, но в центре они точно должны быть, например, в пер. 9 Мая, ул. Засумская, ул. Воскресенская, ул. Горького и др. Надеюсь, это поможет понять, что когда из дома выходишь - маску в карман! Ведь другого пути нет - или вакцинация, или маски, социальная дистанция и дезинфекция», - подчеркнул Александр Лысенко.

По словам чиновника, результат совместной работы будет тогда, когда число подтвержденных случаев заболевания коронавирус пойдет на уменьшение - не 215, как вчера, а хотя бы 150. Поэтому он подчеркнул руководителям мобильных групп и правоохранителям продолжать работать в таком же темпе, составлять протоколы за нарушение карантина и одновременно информировать население о важности таких превентивных мер. Именно предупреждения и жесткий контроль и общие сознание и ответственность, отметил мэр, способны уберечь человека от коронавирусной инфекции.