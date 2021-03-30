Сумской водоканал ограничивает прием граждан Из-за резкого ухудшения ситуации с заболеваемостью населения коронавирусом в городе Сумы и решением исполкома № 162 КП «Горводоканал» временно ограничивает прием граждан.

С 5 апреля обращения, жалобы и заявки потребителей принимаются на электронный адрес абонентского отдела предприятия: callcentre-voda@ukr.net.

Консультации и разъяснения предоставляются по телефонам: 700-156; 700-157; 700-158; 050-342-34-48; 050-342-31-38; 050-447-40-42; 067-576-10-56.

Сообщения принимаются через мобильные приложения WhatsApp, Telegram, Viber по номерам 050-307-63-97, 067-548-20-78, а также даются ответы на вопросы через сайт предприятия: https://vodokanal.sumy.ua.

Юридические лица могут получить консультации и разъяснения по телефонам: 050-396-38-91; 067-575-35-59; 700-155, а также оставить сообщение через мобильные приложения WhatsApp, Telegram или Viber по телефону 050-396-38-91. Ежемесячные отчеты за водоснабжение юридическим лицам необходимо направлять на электронную почту: ur_voda_sumy@ukr.net.

Не забывайте указывать контактный номер телефона, адрес или лицевой счет для обратной связи.

Напоминаем, в аварийно-диспетчерскую службу предприятия можно обратиться по телефонам 700-168, 050-407-81-10, 067-548-21-12.