Грабитель забрал у сумчанина айфон Пытаясь продать мобильный телефон, сумчанин попал в ловушку вора, который открыто завладел имуществом и скрылся с места преступления.

В полицию обратился мужчина и сообщил, что оставил объявление на одном из известных сайтов о продаже мобильного телефона iPhone 11. Впоследствии заявителю позвонил неизвестный и договорился о встрече по поводу покупки телефона.

Разглядывая планируемую покупку, мужчина решил проверить работу гаджета под дождем, а как только вышел из автомобиля заявителя бросился наутек.

Проведя оперативно-розыскные мероприятия работники полиции обнаружили видео с камер наблюдения, которые находились неподалеку у места происшествия. Таким образом, правоохранители разоблачили 22-летнего жителя города Сумы. Сейчас мужчине сообщено о подозрении.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 186 «Грабеж», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.