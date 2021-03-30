В Сумах еще один новый троллейбус попал в аварию В первой половине дня маршрут №15А будет обслуживать всего один троллейбус.

Всему причина - ДТП, произошедшее в понедельник, 5 апреля, около 10:00 на ул. Героев Крут. Минуя сложный участок контактной сети, троллейбус остановил движение, а водитель автомобиля, который двигался за ним, не придерживался безопасной дистанции и не успел вовремя среагировать. Как результат, транспортные средства получили механические повреждения. В частности, у троллейбуса в результате столкновения поврежден задний бампер. Никто из участников ДТП не пострадал.

После оформления аварии работниками полиции, троллейбус заедет в депо для проведения ремонта.

После устранения неисправностей он продолжит работу в линии: до 16:50 возить пассажиров по маршруту №15 А, а в час пик - под №17, сообщает КП «Электроавтотранс».