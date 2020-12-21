В Сумах госпитализировали 62 ребенка с ОРВИ Об этом сегодня, 5 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По данным еженедельно мониторинга, на прошлой неделе в Сумах зарегистрировано 2380 случаев заболевания ОРВИ, что на 8,7% меньше, чем за предыдущую неделю. Среди заболевших 45% это дети до 18 лет. Интенсивный показатель заболеваемости превышает на 26% пороговый уровень. Госпитализированы на прошлой неделе 137 жителей города - 75 взрослых и 62 детей. Это 6% от всех заболевших. Летальных случаев от осложнений после гриппа не зарегистрировано.

На сегодня 2189 человек провели вакцинацию против гриппа.