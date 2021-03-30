В Белополье пенсионерка спасла фейкового сына за 28 тыс. грн Аферисты обогатились на 28 000 гривен, воспользовавшись известной мошеннической схемой «ваш сын попал в ДТП».

На телефон 78-летней жительницы Белополья позвонил якобы сын, который сообщил, что попал в ДТП и требует немедленной операции. После короткого разговора с заявительницей он передал трубку псевдоврачу, который уже подробнее рассказал о необходимых операционных вмешательствах и объявил необходимую сумму в 120 000 гривен.

Обеспокоенная пенсионерка ответила собеседнику, что имеет лишь 28 000 гривен. «Врач» согласился на указанную сумму и предложил женщине передать деньги курьером.

Через 20 минут на пороге квартиры появилась незнакомец, пересчитал деньги и сообщил подельнику по телефону, что «все удалось», забрал собранные на «операцию» деньги и ушел в неизвестном направлении.

Придя в себя, женщина позвонила своей дочери и рассказала о случившемся. В свою очередь дочь позвонила брату и, таким образом, оказалось, что семья стала жертвой аферистов.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого разыскивают злоумышленников.

Полиция в очередной раз предостерегает граждан не доверять информации полученной от незнакомых телефонных собеседников, кем бы они ни назывались, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.