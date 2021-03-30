Сумской городской центр занятости перешел на дистанционный прием посетителей С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, городской центр занятости вводит временный порядок обслуживания клиентов в дистанционном формате.

В частности, приостанавливается посещение зарегистрированными безработными центра занятости с 5 по 16 апреля; прием осуществляется посредством телефонной или электронной связи; предоставление документов, фиксирующих намерении клиента о регистрации его в качестве безработного, осуществляется исключительно через портал государственных услуг Дія.

Обработка документов проходит ежедневно в рабочие дни, по результатам чего специалист центра занятости связывается с клиентом для подтверждения и уточнения необходимой информации.

Специалисты Центра занятости обращают внимание на то, что соискателям необходимо обязательно подать в центр занятости актуальные контактные данные, по которым лицо находится на постоянной связи!

Справочную информацию по вопросам регистрации, посещений, получения статуса безработного можно получить по тел.: 60-15-48, 60-15-46, 60-15-47, 60-15-49.

Справочную информацию по вопросам взаимодействия с работодателями - по тел.: 60-10-51, 60-15-24, 60-10-63.

Справочную информацию по вопросам расторжения трудовых договоров - по тел.: 60-10-52.