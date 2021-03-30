В Сумах хотят ввести два новых троллейбусных маршрута Об этом сегодня, 5 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник транспортного отдела Сергей Яковенко.

По его словам, в связи с покупкой новых троллейбусов планируется вести несколько новых маршрутов. Например, разрабатывается маршрут № 21 (Автовокзал - Ильинская - Покровская пл. – Героев Сумщины – Троицкая, ж/д вокзал – Металлургов - Курский пр. – Ковпака - Черниговская – Белопольское шоссе) с учетом возможности использования автономного хода.

Второй маршрут – Интернационалистов – Ивана Сирко – пр. Лушпы – центр.

Мэр Сум Александр Лысенко вспомнил уже существующий, но не функционирующий маршрут № 14 (Героев Крут -Аэропорт) и дал поручение разобраться, как троллейбусы будут выезжать с ул. Ивана Сирко на проспект Лушпы и как можно быстрее вводить новые маршруты.