На Сумщине сидящий за убийство донетчанин отметился мошенничеством прямо из колонии Осужденный за убийство может остаться за решеткой еще на 3 года за мошенничество.

Роменской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 31-летнего жителя Донецкой области, который из мест лишения свободы обманывал доверчивых людей.

Установлено, что мужчина в 2016 году был осужден за убийство бабушки к 12 годам лишения свободы. Отбывая наказание в Роменской исправительной колонии, мужчина с помощью мобильного телефона, который он скрывал от работников учреждения, размещал онлайн-объявления в сети Интернет о продаже несуществующего товара. Предлагая покупателю желаемый товар по заниженной цене, убеждал его в необходимости перечислить аванс. В дальнейшем покупатель заказанный товар так и не получал, при этом терял деньги.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.