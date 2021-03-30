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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:51218

Роменская громада планирует создать местную пожарную охрану

Речь идет об объединении всех пожарных команд громады в одну - местную пожарную охрану.

Об этом во время встречи с экспертом по гражданской защите программы «U-LEAD с Европой» Агнешкой Пясецкой отметил заммэра Ромен Вячеслав Оврамец.

«Мы имеем 9 местных пожарных команд на территории наших старостинских округов, но мы хотим их объединить: планируем создание местную пожарную охрану. У нас также есть пожарные автомобили в старостатах, но устаревшие технически, - отметил Вячеслав Оврамец. - Я думаю этот вопрос актуален для многих громад. Автомобили работают, сейчас мы в процессе принятия их на баланс. Рассматриваем варианты создания добровольных пожарных команд и закупку новой техники за счет проектов».

Во время консультации Агнешка Пясецкая делилась вариантами создания и финансирования местной пожарной охраны.

По ее словам, невозможно получить государственное финансирование для местной пожарной охраны, кроме субвенции на инфраструктуру, если она в данном бюджетном году предусмотрена, и ГФРР. Эти средства можно использовать на технику, здание и оборудование. Независимо от юридической формы организации, зарплата пожарных выплачивается, в первую очередь, из местного бюджета.

«Громада может рассчитывать на финансирование инфраструктуры, получать оборудование различными методами, тогда как вознаграждение - это обязательные расходы, включая приложения и коэффициенты, вытекающие из приказа Министерства внутренних дел № 975, - рассказала эксперт. - Единственная возможность сэкономить на заработной плате - развитие пожарной охраны на основе добровольцев. Можно также предоставлять платные услуги при условии создания отдельного коммунального предприятия. На это требуется отдельная лицензия и выполнения ее требований по уровню профессиональных знаний и образования кадров».

По словам руководителя Сумского регионального офиса Программы «U-LEAD с Европой» Марины Лобовой, Роменская городская территориальная громада является одной из крупнейших в области. Поэтому логично, что вопросы формирования новых способных сервисных сетей, в том числе пожарной, являются актуальными. Сумской региональный офис Программы U-LEAD будет поддерживать громаду на этом пути.

Общество
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