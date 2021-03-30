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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:51220

Мошенник опустошил банковский счет жительницы Лебедина на 20 тысяч

Злоумышленник под предлогом разблокирования якобы заблокированной банковской карты женщины узнал необходимую ему конфиденциальную информацию и завладел деньгами в сумме 20000 гривен.

Полицейским женщина рассказала, что злоумышленник позвонил ей и представился представителем банковского учреждения. Мужчина отметил, что ее банковская карта заблокирована. Затем, пообещал помочь в разблокировании. Для этого он попросил назвать конфиденциальные данные банковской карты, а затем продиктовать цифры из смс-сообщения. Так заявительница и сделала.

А уже через несколько минут женщина обнаружила пропажу 20 000 гривен с банковской карточки.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого проводятся мероприятия с целью установления и задержания злоумышленников.

Правоохранители еще раз предостерегают граждан от совершения необдуманных шагов при общении с незнакомцами. Будьте внимательными и осторожными, взвешивайте свои поступки, особенно когда речь идет о ваших деньгах. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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