«Сядем все»: в Сумах хотят ограничить движение моста на Белопольском шоссе

Вопрос в очередной раз поднял сегодня, 5 апреля, во время аппаратного совещания директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера.
По его словам, мост на Белопольском шоссе в аварийном состоянии уже много лет.
- Если там провалится троллейбус, то сядем все, - напугал он мэра Сум Александра Лысенко. – И главное погибнут люди. А там еще и 40-тонники ездят. Мы готовы установить знаки, но нам нужно предписание.
Мэр Сум дал поручение уже сегодня дать ему схему движения и размещения знаков и запретить движение через мост грузовиков.