«Сядем все»: в Сумах хотят ограничить движение моста на Белопольском шоссе В Сумах хотят ограничить движение большегрузов через Белопольский мост.

Вопрос в очередной раз поднял сегодня, 5 апреля, во время аппаратного совещания директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера.

По его словам, мост на Белопольском шоссе в аварийном состоянии уже много лет.

- Если там провалится троллейбус, то сядем все, - напугал он мэра Сум Александра Лысенко. – И главное погибнут люди. А там еще и 40-тонники ездят. Мы готовы установить знаки, но нам нужно предписание.

Мэр Сум дал поручение уже сегодня дать ему схему движения и размещения знаков и запретить движение через мост грузовиков.