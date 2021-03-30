На Сумщине еще 61 767 случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 5 апреля в Сумской области 61 767 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили в 428 человек (Конотоп – 61, Конотопский район - 3, Лебедин - 53, Лебединский район - 31, Ахтырка - 9, Ахтырский район - 1, Путивльский район - 11, Ромны - 17, Роменский район - 10, Сумы - 215, Сумской район - 9, Тростянецкий – 8 ).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 855 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 4 (Лебединский район - 3, Тростянецкий - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 51 091 человек, из них за минувшие сутки - 238 (Белопольский район - 6, Конотоп – 70, Лебедин - 15, Лебединский – 6, Ахтырский – 1, Сумы - 131, Сумской район - 9).