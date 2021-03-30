Почти 11% сумчан уже заболели коронавирусом Об этом сегодня, 5 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, за прошлую неделю заболело 1636 горожан, что на 13% больше, чем неделей ранее. В том числе 76 детей и 11 медработников.

Умерло 11 пациентов, неделей ранее было 16.

Уже почти 11% горожан заболели коронавирусом.

Всего заболели 28671 человек, 96% взрослых и 4% детей.

84% уже выздоровели - 24125 человека.

За прошлую неделю выздоровело 822 человека, в том числе 39 детей и 21медработник.

Болеют 4209 горожан.

Всего в Сумах было зафиксировано 337 летальных случаев – это 1,2% от всех случаев заболевания.

Всего заболело 1164 детей, 188 еще болеют.

Из 1255 медработников лечатся 29.