Сколько сумчан вакцинировано от COVID-19? Статистку предоставила сегодня, 5 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, в Сумах вакцинировано уже 675 медработников, всего 6179 сумчан. По области – 11256 человек.