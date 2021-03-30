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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине 428 новых случаев заболевания коронавирусом

На утро 5 апреля в Сумской области подтверждено уже 61 767 случаев заболевания COVID-19.

За воскресенье добавилось 428 случаев. Выздоровело 238 человек, - всего 51 091. Умерло 4, - всего 855. Лечатся 9821.

В Украине 10179 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 431 ребенок и 152 медработника.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 3275 человек; выписаны из больниц - 1752 человека; летальных случаев - 254; выздоровели - 4946 человек; осуществлено тестирований за сутки - 34666 (в частности методом ПЦР - 21963, методом ИФА - 4574), исследования экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 8129.

За все время пандемии в Украине заболело - 1755888 человек; выздоровели - 1352139 человек; летальных исходов - 34 587; проведения ПЦР-тестов - 8356074.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1155), Львовской (1121), Днепропетровской (1003), Одесской (660), Киевской (619) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 458 случаев;

- Винницкая область - 233 случая;

- Волынская область - 241 случай;

- Днепропетровская область - 1003 случая;

- Донецкая область - 254 случая;

- Житомирская область - 557 случаев;

- Закарпатская - 165 случаев;

- Запорожская область - 293 случая;

- Ивано-Франковская область - 91 случай;

- Киевская область - 619 случаев;

- Кировоградская область - 108 случаев;

- Луганская область - 36 случаев;

- Львовская область - 1121 случай;

- Николаевская область - 287 случаев;

- Одесская область - 660 случаев;

- Полтавская область - 229 случаев;

- Ривненская область - 252 случая;

- Сумская область - 428 случаев;

- Тернопольская область - 441 случай;

- Харьковская область - 1 155випадкив;

- Херсонская область - 176 случаев;

- Хмельницкая область - 439 случаев;

- Черкасская область - 361 случай;

- Черновицкая область - 254 случая;

- Черниговская область - 318 случаев.

Общество
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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